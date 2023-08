Micky van de Ven heeft meteen een basisplaats bij Tottenham Hotspur, maar beleeft met deze actie ongelukkig debuut

Micky van de Ven heeft zich in de afgelopen jaren stormachtig ontwikkeld. De verdediger maakte in de zomer van 2021 de overstap van FC Volendam naar VfL Wolfsburg. Daar groeide hij in het voorbije seizoen uit tot vaste kracht. Van de Ven bekroonde een ijzersterk seizoen in Duitsland van de week met een toptransfer naar Tottenham Hotspur. De Noord-Londenaren tastten diep in de buidel voor de komst van de Nederlander en telden minstens veertig miljoen euro voor hem neer. Van de Ven kreeg in de uitwedstrijd tegen Brentford meteen een basisplaats, maar beleeft met een ongelukkige actie bij de 2-1 voor de thuisploeg een ongelukkig debuut.

𝐁𝐫𝐞𝐧𝐭𝐟𝐨𝐫𝐝 op voorsprong ✨

Het schot van Wissa wordt van richting veranderd door Micky van de Ven, waardoor keeper Vicario kansloos is 😬



🔴 https://t.co/lXGGT46RdF#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/Hr80qf1uD8 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 13, 2023