Mike Verweij maakt Sven Mislintat compliment na Ajax-deal ter waarde van 4.076,09 euro per minuut

Ajax gaat Mohamed Daramy verkopen aan Stade Reims, zo bevestigt De Telegraaf vrijdagmorgen. De 21-jarige aanvaller trekt de deur van de Johan Cruijff ArenA voor vijftien miljoen euro (exclusief bonussen) achter zich dicht.

En dat terwijl Daramy bij Ajax de hoge verwachtingen op geen enkel moment waarmaakte. De Deense buitenspeler kwam, mede door een terugverhuur aan FC Kopenhagen, slechts tot 368 minuten in Amsterdamse dienst, wat betekent dat hij Ajax liefst 4.076,09 euro per speelminuut oplevert.

Ajax kocht Daramy in de zomer van 2021 voor twaalf miljoen euro over van Kopenhagen. Nu verkopen de Amsterdammers hem met enkele miljoenen winst door. De transfersom kan door bonussen oplopen tot in totaal zeventien miljoen. "Knap staaltje van Mislintat", schrijft Ajax-watcher Mike Verweij op Twitter.

Volgens de journalist is er bij de transfer van Daramy sprake van een 'Ajax-bonus', die spelers van Ajax op de een of andere manier duurder maakt dan die van Feyenoord of PSV. "Een nadeel voor Mislintat is dat hij ook bij het kopen tegen de Ajax-bonus aanloopt, omdat verkopende clubs weten dat Mislintat geld in kas heeft en naar aankopen snakt", waarschuwt hij de directeur voetbalzaken.