Na regen (en onweer) komt er heel veel zonneschijn voor Feyenoord

Feyenoord heeft de eerste competitiezege van het seizoen binnen. In eigen huis had de ploeg van Arne Slot zondagmiddag ondanks een onweerpauze van bijna een uur (!) geen enkele moeite met Almere City FC: 6-1. Voor de Rotterdammers waren er veel lichtpuntjes na de moeizame seizoensstart.

Gernot Trauner was met Yankuba Minteh een van de twee nieuwe gezichten in het elftal van de regerend landskampioen en was aan de bal ontzettend sterk. Het continu indribbelen zorgde voor meer gevaar van Feyenoord en na een kleine twintig minuten gaf de Oostenrijker een fraaie pass op Lutsharel Geertruida. De verdediger rondde koeltjes af en juichte zijn transferfrustraties weg: 3-0.

Artikel gaat verder onder video

Daarmee was het duel al gespeeld, op het moment dat er een onderbreking van een uur was geweest vanwege onweer boven De Kuip. Normaliter moet er na een half uur onderbreking definitief worden gestaakt, maar alle hoofdrolspelers wilden graag wachten tot de donder en de bliksem waren opgetrokken boven De Kuip. Almere City FC stond bij het ingaan van de noodgedwongen pauze al achter via een razendsnelle goal van Gimenez en in het restant van de eerste helft ging het nog harder.

Bekijk ook: Almere City FC gesloopt door Feyenoord, maar de fans krijgen complimenten over fraaie actie in De Kuip

Almere City FC was qua score op papier kansloos, maar kreeg heel grote kansen. Vooral Thomas Robinet had goede mogelijkheden: eerst werkte hij na goed uitkomen van Timon Wellenreuther over (waaruit Feyenoord de 2-0 maakte via Igor Paixao) en later liet hij een niet te missen kans liggen. Feyenoord voerde halverwege herstelwijzigingen door achterin en ging zelf door met waar het aanvallend mee bezig was.

Daardoor liep de score verder op, terwijl Feyenoord de grote kansen vanuit de eerste helft niet meer weggaf. Mats Wieffer, die in de eerste helft de lat raakte met een harde knal en na rust erg goed speelde, werkte een indirecte corner knap binnen en na een goede actie van invaller Leo Sauer versierde Gimenez een goedkope penalty. De Mexicaan schoot zelf raak en mag zich met drie goals mede topscorer noemen van de Eredivisie, al had hij ook genoeg kansen op nog een vierde treffer.

Daarmee is na twee remises de zon behoorlijk gaan schijnen voor een fris en fruitig Feyenoord, dat dankbaar profiteerde van de ruimtes die Almere City FC bood. De terugkeer van Trauner was belangrijk, de wederopstanding van Wieffer was duidelijk, Geertruida was goed en de jeugdige Gjivai Zechiël maakte zijn debuut. Tel daarbij op dat de in De Kuip zondag gepresenteerde aanwinsten Luka Ivanusec (niet speelgerechtigd) en Ondrej Lingr (lichte blessure) nog ontbraken en Arne Slot zal erg tevreden zijn met de royale overwinning, al was de tegenstand van Almere City FC (dat in de slotfase via Jochem Ritmeester van de Kamp nog wel een eretreffer kreeg, waarna Timber voor de eindstand zorgde) wel erg minimaal.

Mats Wieffer maakt er met een knappe volley 4-0 van 💫#feyalm pic.twitter.com/nOXNirRmWa — ESPN NL (@ESPNnl) August 27, 2023

🤯 Misser van het seizoen van Thomas Robinet?#feyalm pic.twitter.com/sKyaTEFYFm — ESPN NL (@ESPNnl) August 27, 2023

🔙 Het is gelijk weer raak voor @Feyenoord, Igor Paixão maakt de 2-0! 🇧🇷



📺 ESPN 2

#️⃣ #feyalm pic.twitter.com/6ec5mTrKXg — ESPN NL (@ESPNnl) August 27, 2023