Ajax krijgt brief op de mat na uitspraken Van Hooijdonk; NAC komt met onheilspellende reactie

Pierre van Hooijdonk heeft 'kennisgenomen' van de brief van de advocaat van Ajax-trainer Maurice Steijn en beraadt zich nog op een reactie, zo schrijft de NOS maandagavond. Hij deed in het NOS-programma Studio Voetbal zijn gewraakte uitspraken over Steijn. Inmiddels eist Steijn een rectificatie en anders denkt hij aan aangifte.

De omroep meldt tevens dat Edwin van Baal, toenmalig voorzitter van de raad van commissarissen van NAC, vandaag een brief schreef naar Ajax, waarin hij afstand neemt van de 'insinuaties en aantijgingen' aan het adres van Steijn. Bij Studio Voetbal betichtte Van Hooijdonk de huidige trainer van Ajax van betrokkenheid bij 'duistere dealtjes' in diens periode als NAC-trainer. Toen had Van Hooijdonk geen officiële functie bij NAC, maar inmiddels is hij commissaris bij de club.

"Binnen NAC geldt een streng beleid op het gebied van toezicht. Ook in de periode dat Maurice trainer was bij NAC was er sprake van het vierogenprincipe", zegt Van Baal, die daarmee insinueert dat het sluiten van 'duistere dealtjes' niet mogelijk was bij NAC. "Iedere transactie passeerde het bureau van de directie, financieel manager, RvC en in veel gevallen ook de aandeelhouders. Niet vier maar zes tot acht ogen dus."

Reacties NAC

Volgens Van Hooijdonk kon Steijn de deals sluiten omdat hij bevriend was met directeur Mattijs Manders. Die reageert: "Ik vind het totaal niet kunnen wat aan tafel bij Studio Voetbal gebeurde. De uitspraken van Van Hooijdonk zijn vals en belachelijk." NAC laat via een woordvoerder weten dat Van Hooijdonk 'op persoonlijke titel' sprak en niet als lid van de rvc. Of zijn uitspraken gevolgen gaan hebben voor de organisatie van NAC? "Het is te vroeg om daar iets over te zeggen", klinkt het ietwat onheilspellend.