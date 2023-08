Steijn eist rectificatie van Van Hooijdonk en denkt aan aangifte

Maurice Steijn heeft Pierre van Hooijdonk gesommeerd om zijn uitspraken in Studio Voetbal te rectificeren, zo schrijft De Telegraaf op basis van bronnen bij Ajax. Voetbaladvocaat Jan Kabalt heeft een brief gestuurd waarin staat dat Van Hooijdonk op de nieuwssite van de NOS en in het voetbalpraatprogramma zelf afstand moet nemen van zijn eerdere uitspraken.

Van Hooijdonk beschuldigde Steijn van betrokkenheid bij 'duistere dealtjes'. Als hij de uitspraken niet rectificeert, dreigt het kamp-Steinn met een kort geding. Daarin zal dan hetzelfde worden geëist. Ze overwegen dan aangifte te doen tegen Van Hooijdonk wegens laster en smaad.

Van Hooijdonk is commissaris van NAC Breda en beschuldigde Steijn zondagavond van betrokkenheid bij 'duistere dealtjes' in diens periode als trainer bij NAC. "Dan ga ik me op glad ijs begeven, maar… Duistere dealtjes sluiten met bevriende makelaars over spelers", zei Van Hooijdonk. "Dat kon toen allemaal, want de directeur van NAC was zijn vriend. Mattijs Manders."

"Welke spelers? Dat kun je zelf opzoeken." Van Hooijdonk lichtte niet toe waarom de deals 'duister' waren. Presentator Sjoerd van Ramshorst vroeg of Steijn zichzelf heeft verrijkt met de deals. Daar gaf Van Hooijdonk geen antwoord op. "Betrokken."

Van Ramshorst vroeg daarna: "Zijn zijn vrienden daarmee bevoordeeld?" Van Hooijdonk leek dat met een hoofdgebaar te beamen. "Dat gaat al iets…", zei hij zonder zijn zin af te maken. Van der Vaart kwam er later in de uitzending nog op terug en wilde meer duidelijkheid van Van Hooijdonk. Die liet echter niets meer los. "Ik ben er even stil van."