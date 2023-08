In de podcast Kick-Off van De Telegraaf wordt maandag een oude anekdote over Noa Lang opgehaald. De aanvaller van PSV moest ooit via de skyboxen vluchten uit het stadion van Feyenoord, zo riep Mike Verweij in herinnering.

In de uitzending zegt Valentijn Driessen dat Lang zich in een select gezelschap schaart, nu hij voor alle clubs uit de traditionele top drie heeft gespeeld. "Hij begon bij Feyenoord, waar hij met Ajax-shirt over Varkenoord liep. Dan ben je een speciale. Daarna Ajax en nu PSV. Een mooi rijtje, er zijn er niet veel die dat kunnen zeggen."

Niet alle supporters van Feyenoord nemen hem zijn stap naar Ajax in dank af, weet Verweij. "Hij lijdt weleens aan zelfoverschatting. Hij was natuurlijk bevriend met Justin Kluivert en die speelde in De Kuip. Hij dacht daar als Ajax-speler te kunnen zitten, maar toen moest hij via de skyboxen vluchten. Dat was niet zo'n goed idee. Maar ik vind het een geweldige voetballer en in de kern is het volgens mij een fantastisch ventje."

Dat er nog sprake is van oud zeer, bleek vrijdag tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en PSV. Lang werd door sommige Rotterdamse supporter uitgescholden voor 'kankerjood'. Maar de buitenwereld was louter positief over Lang, zeker nadat hij kinderen met een beperking betrok in de feestvreugde. "Hoe hij omging met die kinderen met een beperking… Geen kwaad woord over Noa Lang", aldus Verweij.

Lang vertelde de anekdote over zijn bezoek aan De Kuip in 2020 al eens aan Andy van der Meijde in het programma Bij Andy in de Auto. Hij was aanwezig bij een duel tussen Feyenoord en Ajax en zat in een familievak. "Toen Ajax scoorde draaiden ze zich allemaal om naar mij. Ik keek gewoon naar de grond. Toen Feyenoord een penalty kreeg gingen ze juichen en keken ze alleen maar naar mij. Toen ze misten schoot ik in de lach. Zeven jongens renden naar beneden en duwden een oude steward zo aan de kant. Ik ben naar boven gesprint en in de skybox geklommen. Toen ben ik het stadion uitgerend."