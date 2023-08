Onhandige Onana komt zeer goed weg in minuut 97: Ten Hag wint eerste wedstrijd

Manchester United is het nieuwe Premier League-seizoen begonnen met een nipte overwinning op Wolverhampton Wanderers. Dankzij een doelpunt van Raphaël Varane en enkele goede reddingen van André Onana wonnen the Red Devils met 1-0 voor eigen publiek.

Ten Hag liet zomeraanwinsten Onana en Mason Mount debuteren in competitieverband, maar kon nog niet beschikken over de geblesseerde spits Rasmus Højlund. Manchester United had in de eerste helft weliswaar zestig procent balbezit, maar deed daar weinig mee. De thuisploeg kwam niet verder dan één schot op doel en zestien balcontacten in het vijandelijke strafschopgebied.

Eigenlijk waren de beste kansen in de eerste helft voor Wolverhampton. Aanvallers Matheus Cunha en Pablo Sarabia kwamen het dichtst bij een openingsdoelpunt. In de openingsfase van de tweede helft trof Cunha de paal na een voorzet van Sarabia, tot grote opluchting van Onana.

Alejandro Garnacho namens Manchester United gevaarlijk met een lob over keeper José Sá, maar verdediger Craig Dawson kopte de bal ternauwernood weg. Aan de overzijde had Onana een goede redding in huis op een afstandsschot van Cunha. De keeper moest nog eens handelend optreden bij een schot van Pedro Neto en belette daarna ook tweemaal voormalig PSV-spits Fábio Silva het scoren.

Manchester United speelde geen grootse wedstrijd, maar leek puntenverlies toch nog te kunnen afwenden. Varane maakte het winnende doelpunt een kwartier voor tijd, nadat Bruno Fernandes de bal het strafschopgebied in wipte en Aaron Wan-Bissaka die doorkopte richting Varane, die van dichtbij toesloeg.

In de zeven minuten durende blessuretijd hield Old Trafford echter het hart vast, nadat Onana mistastte toen hij een voorzet uit de lucht wilde plukken. In plaats daarvan haalde hij tegenstander Sasa Kalajdzic neer, maar de arbitrage besloot geen strafschop toe te kennen.