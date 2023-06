Erik ten Hag begint met doorselecteren in Manchester: afscheid van zevental, toekomst De Gea nog altijd onzeker

Het grote doorselecteren van Erik ten Hag bij Manchester United is begonnen. Terwijl de overnamestrijd nog altijd niet gestreden is, maakt de club bekend dat er na dit seizoen in ieder geval afscheid wordt genomen van zeven spelers, waaronder de tot het meubilair behorende Phil Jones.

De club heeft bevestigd dat Jones na twaalf seizoenen, waarin hij 229 keer in actie kwam, transfervrij mag vertrekken uit Old Trafford. Een andere speler die regelmatig minuten mocht maken in het eerste elftal maar nu voor een vertrek staat is Axel Tuanzebe. De verdediger debuteerde in 2017 onder José Mourinho en kwam uiteindelijk tot 37 wedstrijden voor de club.

Daarnaast gaan ook Ethan Galbraith, Di'Son Bernard, Eric Hanbury, Charlie Wellens en Manni Norkett Manchester na dit seizoen verlaten. Op de lijst met spelers die de club voor volgend seizoen heeft ingediend bij de Premier League (de zogenaamde retain list) ontbreekt ook doelman David De Gea, die eveneens over een aflopend contract beschikt. Mason Greenwood komt wél op de lijst voor, maar de club heeft nog altijd niet besloten of de aanvaller in genade wordt aangenomen nadat hij werd aangeklaagd door zijn (toenmalige ex-)vriendin. Zij beschuldigde hem onder meer van mishandeling.

De Spanjaard De Gea is nog altijd in onderhandeling met de club van Ten Hag over een nieuwe verbintenis. Mochten club en speler eruit komen, dan is hij echter niet verzekerd van zijn basisplaats. Volgens The Guardian is United verwikkeld in een nek-aan-nek-race met Chelsea in de strijd om André Onana. De doelman van Inter werkte eerder succesvol samen met Ten Hag bij Ajax en dus ziet Ten Hag een hereniging wel zitten. Een andere kandidaat-keeper is Diogo Costa (FC Porto).