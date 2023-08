Opmerkelijke uitspraken Dick Advocaat over zoen van Luis Rubiales

Dick Advocaat heeft tijdens Veronica Offside opmerkelijk gereageerd op het schandaal dat zich voortdeed tijdens de prijsuitreiking van het WK voor vrouwen. Luis Rubiales, bondsvoorzitter van het Spaanse voetbal, zoende Jennifer Hermoso op de mond tijdens de festiviteiten, en zorgde daarmee voor de nodige opschudding in Spanje.

De oud-voetbaltrainer wordt door Wilfred Genee gevraagd wat hij vindt van de gewaarwording, en komt met een ronduit opvallende reactie. “Waar moet hij dan kussen? Was dat zo erg?”, vraagt Advocaat zich in eerste instantie af. “Jij vond het niet erg?”, reageert Genee verbaasd. “Als je blij bent mag dat toch, of niet?”, gaat De Kleine Generaal vervolgens verder, waarna het aanwezige publiek in de lach schiet.

Artikel gaat verder onder video

“Zou jij dat ook gedaan hebben?”, stelt Genee hem de vraag. Advocaat komt met een antwoord waar hij het publiek nog harder mee aan het gieren krijgt. “Jawel, maar wij hadden nooit dames”, lacht de voormalig oefenmeester. In Spanje pleit men voor een ontslag van Rubiales, en ook dat vindt Advocaat niet nodig. “Het wordt steeds gekker.”

Vlak daarna wordt er een fragment getoond waar Rubiales op uitbundige wijze een doelpunt viert. De Spanjaard gaat uit zijn dak en grijpt vervolgens naar zijn geslachtsdeel. Pas na deze beelden lijkt Advocaat zijn uitspraken terug te trekken. “Nou ga ik toch twijfelen, als ik dit zie”, zegt de 75-jarige Hagenees.