Opstelling PSV: Peter Bosz heeft tamelijk verrassende wijziging in petto tegen Rangers FC

PSV heeft de opstelling voor de allesbeslissende knockout-ronde tegen Rangers FC bekend gemaakt. Daarin is te zien dat Peter Bosz voor een verrassende wijziging heeft gekozen. Zo heeft de oefenmeester geen plaats voor verdediger André Ramalho. De Braziliaan, die in de heenwedstrijd in Schotland uitviel met een blessure, wordt vervangen door nieuwkomer Jerdy Schouten.

Ramalho viel, net als Olivier Boscagli, in Glasgow uit met een blessure. De verwachting was dat de bekritiseerde verdediger 'gewoon' zou starten in de Champions League-kraker tegen Rangers, maar niets blijkt minder waar. Schouten, die afgelopen weken al vaker werd opgesteld als centrale verdediger, krijgt de voorkeur. Het is vooralsnog onduidelijk waarom Bosz hiervoor heeft gekozen. Ramalho zit wel op de reservebank van de Eindhovenaren.

Opstelling PSV:

Benitez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Sangaré, Saibari, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang.

Bij de tegenstander uit Schotland heeft Cyriel Dessers een basisplaats. Oud-Eredivisie-spelers Sam Lammers en Danilo nemen plaats op de bank van Rangers.

Opstelling Rangers FC:

Butland, Tavernier, Goldson, Souttar, Barisic, Lundstram, Raskin, Cifuentes, Cantwell, Matondo, Dessers.