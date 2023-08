Oranje Leeuwinnen maken gehakt van Vietnam; wereldgoal op naam van Esmee Brugts

De boodschap voor de Oranje Leeuwinnen is klaarblijkelijk goed aangekomen. De ploeg van Andries Jonker neemt het op dit moment op tegen Vietnam, en wist bij voorbaat dat het veel doelpunten nodig heeft om als groepshoofd te eindigen. Alleen in dat scenario eindigt Nederland boven Verenigde Staten in de WK-poule. Al na 23 minuten staan de voetbaldames met maar liefst 0-4 voor. Het doelpunt van PSV-middenvelder Esmee Brugts was tot dusverre de fraaiste.

Zie hier het doelpunt van Brugts:

3-0. Wat een heerlijke uithaal van Esmee Brugts☄️



Oranje heeft de eindstand van Amerika - Vietnam nu al bereikt #VIENED #FIFAWWC pic.twitter.com/AWuFfvboig — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) August 1, 2023

De andere goals werden tot dusverre gemaakt door Lieke Martens, Katja Snoeijs en Jill Roord: