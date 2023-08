PSV maakt droomtransfer van Oranje-uitblinker wereldkundig

Oranje-uitblinker Emsee Brugts heeft PSV definitief ingeruild voor FC Barcelona. De twintigjarige aanvalster kondigde haar transfer zelf dinsdag al aan op X, voorheen Twitter, waarna nu ook PSV de fraaie transfer wereldkundig heeft gemaakt.

Brugts kwam de afgelopen drie seizoenen uit voor PSV en heeft zich tijdens het afgelopen WK voor vrouwen in de kijker gespeeld. Brugts was één van de absolute uitblinkers binnen de ploeg van Andries Jonker. Daarmee heeft de aanvalster een fraaie transfer verdiend naar een van de absolute grootmachten in het vrouwenvoetbal.

Het is een flinke stap omhoog voor Brugts, want FC Barcelona werd de afgelopen vier seizoenen kampioen van Spanje en won afgelopen seizoen ook nog eens de Champions League. In het verleden kwam er met Lieke Martens al eens eerder een Nederlandse voetbalster uit voor de Catalanen, maar zij komt nu uit voor Paris Saint-Germain.