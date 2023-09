Peter Bosz baart opzien na klinkende overwinning PSV: 'Het klinkt voor sommigen raar dat ik dit zeg, maar...'

PSV verdwijnt donderdagavond voor het eerst sinds 2018 in de koker voor de loting voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Peter Bosz verzekerde zich woensdagavond dankzij een indrukwekkende 5-1 overwinning op Rangers FC van deelname aan het miljoenenbal. Bosz leek na afloop desondanks niet helemaal tevreden over het optreden van zijn ploeg. Sterker nog: hij was van mening dat PSV vorige week in de heenwedstrijd in Glasgow (2-2) meer controle had dan in het eigen Philips Stadion.

“De meeste voldoening geeft dat we door zijn, want daar ging het uiteindelijk om. Daar lag de druk op. Het zal ongetwijfeld bij een aantal mensen wel weer raar klinken, maar ik vond ons vorige week meer controle hebben over de wedstrijd dan vandaag”, zei Bosz woensdagavond na afloop op de persconferentie. “Ik vond het moeizamer gaan. Ik vond ons niet goed beginnen, onrustig. Daar zag je dat de druk erop stond.”

Het is niet voor het eerst sinds zijn entree als PSV-trainer dat Bosz na een grote overwinning opvallend kritisch is op het spel van zijn ploeg. Na de 4-1 overwinning op Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League was de oefenmeester ook al wat terughoudend. Bosz eist duidelijk meer van zijn spelers. “Er waren een aantal fases waarin we het niet goed deden. Wat we wél goed deden, is dat we de kansen hebben afgemaakt. We hebben écht prachtige goals gemaakt”, aldus Bosz.

