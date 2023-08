Peter Bosz doet bekentenis: 'Dat heb ik niet bij wedstrijden van Feyenoord'

Peter Bosz heeft de afgelopen seizoenen genoten van het spel van Feyenoord. De nieuwe trainer van PSV deelde tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal complimenten uit aan Arne Slot. Bosz merkte iets aan zichzelf als de Rotterdammers speelden.

In Zeist kreeg Bosz de vraag hoe hij de afgelopen jaren naar Feyenoord heeft gekeken. "Vooral met heel veel plezier, dat meen ik echt", opende Bosz zijn antwoord. "En niet alleen vorig jaar, maar ook het jaar daarvoor. Ik vind mezelf een voetballiefhebber en kijk graag naar voetbal. Het is niet altijd dat ik dan negentig minuten geconcentreerd kan doorkijken. Soms pak je dan je telefoon erbij, dat merk ik aan mezelf."

"Dat heb ik niet bij wedstrijden van Feyenoord. En dat bedoel ik als een groot compliment. Dat betekent dat het mij boeit en dat is dus blijf kijken", bekende Bosz kort voor de wedstrijd tegen Feyenoord. De trainer van PSV ziet ook gelijkenissen tussen beide clubs. "Ik denk dat de manier van spelen behoorlijk overeenkomt. We willen hoog druk zetten, zo snel mogelijk de bal hebben en goed voetbal van achteruit spelen."

Feyenoord en PSV trappen vrijdagavond om 20.00 uur af in De Kuip. De Eindhovenaren hebben de Johan Cruijff Schaal al dertien keer in de prijzenkast staan. Feyenoord won de bokaal op zijn beurt vier keer. De Eindhovenaren zijn op dit moment ook titelhouder. In 2018 stonden Feyenoord en PSV ook tegenover elkaar voor deze prijs. Toen won Feyenoord na het nemen van strafschoppen.