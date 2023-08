Peter Bosz neemt geen risico en laat Noa Lang buiten selectie voor Vitesse-uit

PSV-trainer Peter Bosz doet zaterdagavond op bezoek bij Vitesse geen beroep op Noa Lang. De smaakmaker in de eerste weken van dit seizoen bleef afgelopen dinsdag tegen Sturm Graz al op de bank omdat Bosz geen risico met hem wilde nemen. Lang zou dit weekend weliswaar gewoon in actie kunnen komen, maar met het oog op het treffen met Rangers FC in de play-offs voor de Champions League blijft hij thuis.

Lang verruilde Club Brugge vorige maand voor PSV. De oud-Ajacied beleefde een voortvarende start in het shirt van zijn nieuwe werkgever. Lang bezorgde PSV in zijn eerste officiële wedstrijd meteen de eerste prijs van dit seizoen door de winnende treffer te verzorgen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord. Ook in de eerste competitiewedstrijd, thuis tegen FC Utrecht, was er een belangrijke rol voor hem weggelegd. Lang opende vlak voor rust op fraaie wijze de score en had zo een belangrijk aandeel in de 2-0 overwinning. In de return tegen Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League bleef Lang op de bank.

Zaterdagavond op bezoek bij Vitesse is de aanvaller er dus helemaal niet bij. Dat zei Bosz op de persconferentie daags voor de ontmoeting in Arnhem. Lang kreeg een tik in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. “Hij heeft gewoon meegetraind, maar de dokter geeft aan dat het gevaarlijk kan zijn. En dat risico ga ik nu aan het begin van het seizoen niet nemen”, aldus Bosz, De oefenmeester kon nog niet zeggen of Lang inzetbaar is tegen Rangers FC. Dinsdagavond staat de eerste ontmoeting tussen Rangers en PSV op het programma. De winnaar - de return staat gepland voor woensdag 31 augustus - kwalificeert zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League.