Peter Plasman: 'Mijn inschatting is dat meneer Van Hooijdonk een groot probleem heeft'

Peter Plasman denkt dat Pierre van Hooijdonk een groot probleem heeft nu hij Maurice Steijn heeft beschuldigd van 'betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers'. In gesprek met het Algemeen Dagblad legt de advocaat, gespecialiseerd in smaad- en lasterzaken, uit waarom.

Van Hooijdonk deed zijn aantijgingen zondagavond bij Studio Voetbal, waarop Steijn een advocaat inschakelde en rectificatie eiste. "Mijn inschatting is dat meneer Van Hooijdonk een groot probleem heeft. Ik denk dat hij strafrechtelijk fout zit. Hier kan sprake zijn van beide: laster is iets beweren wat ernstig is terwijl je weet dat het niet waar is wat je zegt. Bij smaad wordt de goede eer en naam van iemand ernstig aangetast zonder enige noodzaak. Hij zei in de uitzending ook al dat hij zich op glad ijs begaf, dus hij kan ook niet meer zeggen: ik was me er niet van bewust dat ik fout kon zitten", aldus Plasman.

De advocaat vindt het niet alleen logisch, maar ook netjes dat Steijn een rectificatie eist. "Hij had ook meteen aangifte kunnen doen. Nu krijgt Van Hooijdonk nog een kans om zijn uitspraken terug te trekken en zijn excuses aan te bieden. Dan lijkt het probleem opgelost", vervolgt de advocaat, die het 'niet gunstig' vindt voor Steijn als Van Hooijdonk bewijs heeft voor wat hij beweert. "Maar Van Hooijdonk onderbouwt met zijn uitspraak niets. En dat op de landelijke televisie. Dat maakt het ernstiger. Hij suggereert een vorm van fraude. Het is ook belangrijk dat Van Hooijdonk iemand is met gezag en autoriteit en vanuit zijn functie bij NAC Breda op de hoogte zou moeten zijn van de gang van zaken."

Al met al vindt Plasman de actie van Van Hooijdonk 'uitermate dom'. "Dit kan zeer schadelijk zijn voor zijn imago. Wat er met hem kan gebeuren? De NOS kan gaan twijfelen of ze wel met hem doorgaan, zijn functie bij NAC kan op de tocht komen te staan. Het is niet niks om de trainer van Ajax zo in de kou te zetten. Als het uiteindelijk tot een strafzaak en veroordeling leidt, heeft Van Hooijdonk een strafblad. Dat lijkt me voor hem niet wenselijk."