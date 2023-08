PSV-fans gooien metalen voorwerpen familievak van Feyenoord in: één gewonde, doodsbange kinderen vluchten

Een aantal supporters van PSV heeft zich vrijdagavond rond de strijd om de Johan Cruijff Schaal ernstig misdragen. Vanuit het uitvak werden gedurende de wedstrijd metalen voorwerpen, waaronder naar verluidt een stalen buis, naar een familievak van Feyenoord gegooid.

Op Twitter doen meerdere supporters van Feyenoord hun beklag over het gedrag van de supporters van PSV. Het account UltrassNL deelt een video waarop te zien is dat Feyenoord-fans achterom kijken om te zien wat er boven hen gebeurt. Ook is te zien dat een supporter van PSV in de netten hangt. Het account meldt dat PSV-supporters een stalen buis naar het familievak hebben gegooid, mensen gewond zijn geraakt en kinderen doodsbang waren.

Ook is er een supporter die een foto deelt van een metalen voorwerp dat vanuit het uitvak gegooid zou zijn. "Je zal het maar op je hoofd krijgen…", schrijft hij erbij. De metalen voorwerpen zouden zijn losgeraakt toen de netconstructie werd gesloopt.

Een woordvoerder van de politie Rotterdam bevestigt aan het Algemeen Dagblad dat er vanuit het PSV-vak met spullen is gegooid. "Hierbij is één persoon gewond geraakt en nagekeken door ambulancepersoneel. Er is niemand aangehouden", laat de woordvoerder weten.

Een ooggetuige vertelt aan 1908.nl dat kinderen op de vlucht sloegen nadat Noa Lang de 0-1 op het scorebord had gezet. "Wij zaten op rij 15 en hebben er geen last van, want dat is net onder de tweede ring. Maar het was wel triest om te zien. Ik zag allemaal mensen met kinderen, die lager zaten, vluchten na die goal van PSV."