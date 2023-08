PSV is 'heel concreet' en probeert deal met Bayern München te sluiten

PSV maakt serieus werk van de komst Malik Tillman, zo laat directeur voetbalzaken Earnest Stewart weten aan onder meer De Telegraaf en het Eindhovens Dagblad. De Eindhovense club hoopt de 21-jarige aanvallende middenvelder van Bayern München als vervanger van Xavi Simons naar het Philips Stadion te halen.

Naast PSV zijn naar verluidt ook onder meer VfL Wolfsburg en Sheffield United geïnteresseerd in de diensten van Tillman, die vorig seizoen werd verhuurd aan Rangers. In Schotse dienst was de Amerikaan goed voor twaalf doelpunten en vijf assists in 43 officiële wedstrijden. PSV stuurt aan op een huurdeal met Bayern München, waarbij een optie tot koop in de overeenkomst wordt opgenomen.

Dat PSV hoopt een deal met Bayern München te sluiten, kan niet los worden gezien van de ontwikkelingen rond Charles De Ketelaere. Stewart hoopte de Belgische aanvallende middenvelder te strikken als opvolger van Simons, maar AC Milan stalt De Ketelaere liever dicht bij huis. Atalanta lijkt op dit moment de beste papieren te hebben om de oud-speler van Club Brugge (tijdelijk) over te nemen.