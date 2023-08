PSV krijgt bij plaatsing voor play-offs mogelijk kans op revanche in jacht op Champions League

Mocht PSV afrekenen met Sturm Graz, dan wacht in de play-offs voor de Champions League een dubbele ontmoeting met de winnaar van het tweeluik tussen Rangers en Servette. Dat heeft de loting van maandagmiddag in het Zwitserse Nyon uitgewezen. De wedstrijden in de derde voorronde voor een plaats in het miljoenenbal worden gespeeld op 22 en 23 augustus én 29 en 30 augustus.

PSV veroverde weliswaar de Johan Cruijff Schaal en de KNVB Beker, maar kijkt desondanks met een dubbel gevoel terug op het afgelopen seizoen. Daarin moest de club uit Eindhoven niet alleen voortijdig een streep zetten door de landstitel, maar slaagde het er ook niet in zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Evenals een jaar eerder ging het mis in de play-offs. Daarin moest PSV z'n meerdere erkennen in Rangers FC, dat op dat moment nog werd getraind door Giovanni van Bronckhorst. Na een 2-2 gelijkspel in de heenwedstrijd in Glasgow verloor PSV op eigen veld met 1-0, waardoor het wederom een streep moest zetten door deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League.

De Eindhovenaren verzekerden zich als nummer twee van de Eredivisie van de voorrondes voor de Champions League, die deze week van start gaan. PSV moet in de vierde voorronde voor het miljoenenbal afrekenen met Sturm Graz. Lukt dat, dan wacht in de play-offs een tweeluik met Rangers of Servette uit Zwitserland. Rangers is de nummer twee van het afgelopen seizoen in Schotland en is het nieuwe seizoen begonnen met een nederlaag tegen Kilmarnock (1-0). De ploeg van onder anderen Cyriel Dessers, Danilo en Sam Lammers, die deze zomer allemaal de overstap maakten naar de Schotse topclub, kruisen in de vierde voorronde voor de Champions League de degens met Servette. Dat is de nummer twee van Zwitserland. De Zwitserse competitie is inmiddels al drie speeldagen onderweg. Met vijf punten uit de eerste drie wedstrijden heeft Servette niet de beste start achter de rug.

Pittige loting voor Antwerp FC

Ook het Antwerp FC van trainer Mark van Bommel kent z'n tegenstander in de play-offs voor een plaats in het miljoenenbal. Antwerp FC, dat een paar maanden geleden op krankzinnige wijze de landstitel veroverde, neemt het op tegen de winnaar van het dubbele treffen tussen AEK Athene en Dinamo Zagreb. Van Bommel wacht dus mogelijk een ontmoeting met Nordin Amrabat. De oud-speler van onder meer VVV-Venlo en PSV werd eerder deze zomer nadrukkelijk in verband gebracht met een rentree in de Eredivisie, maar speelt ook dit seizoen nog in Griekenland. AEK Athene kroonde zich in het afgelopen seizoen tot landskampioen. Dinamo Zagreb is de nummer één van Kroatië.