PSV krijgt in de play-offs voor de Champions League de uitgelezen kans op revanche

PSV krijgt in de strijd om een plaats in het hoofdtoernooi van de Champions League de ultieme kans op revanche. De Eindhovenaren moesten vorig jaar in de strijd om een ticket voor de groepsfase van het miljoenenbal hun meerdere erkennen in Rangers FC. De ploeg uit Glasgow is dit seizoen wederom de tegenstander van PSV. Rangers FC rekende over twee wedstrijden af met Servette FC. De 1-1 van dinsdagavond in Zwitserland was voldoende voor het bereiken van de play-offs.

PSV en Rangers FC wisten onlangs al dat de kans groot was dat zij elkaar opnieuw tegen zouden komen op weg naar het hoofdtoernooi van de Champions League. Mocht PSV het tweeluik met Sturm Graz overleven en Rangers FC als winnaar uit de strijd komen tegen Servette FC, dan zouden de clubs elkaar voor het tweede opeenvolgende seizoen ontmoeten in de play-offs. En dat is gebeurd. PSV won dinsdagavond voor de tweede keer van Sturm Graz, terwijl Rangers FC de aanval van Servette FC succesvol van zich afsloeg.

De Schotten leken vorige week in de heenwedstrijd al een grote stap richting de play-offs te zetten. Ze stonden na vijftien minuten al op een 2-0 voorsprong, mede dankzij een treffer van Cyriel Dessers. De oud-speler van Feyenoord maakte, evenals Danilo en Sam Lammers, eerder deze zomer de overstap naar Glasgow. Rangers FC vergat na de uitstekende start afstand te nemen van Servette FC, dat in de tweede helft zelfs de aansluitingstreffer maakte. Daardoor konden Dessers, Danilo en Lammers zich opmaken voor een heet avondje in Zwitserland.

Dat bleek. Met Danilo in de basis en Lammers en Dessers op de bank, kwam Rangers FC na 22 minuten op een 1-0 achterstand. Dereck Kutesa opende de score voor Servette FC en bracht zijn ploeg daarmee over twee wedstrijden op gelijke hoogte. 1-0 was tevens de ruststand, waardoor de tweede helft de beslissing zou brengen. Servette FC kwam ongetwijfeld met de beste intenties uit de kleedkamer, maar kreeg al na een paar minuten de gelijkmaker om de oren. James Tavernier maakte de zeer belangrijke 1-1 voor Rangers FC. Dessers en Lammers maakten in de tweede helft nog hun opwachting, maar er werd niet meer gescoord.

Rangers FC hield stand en verzekerde zich zodoende van een plek in de play-offs voor de Champions League. Daarin moeten de Schotten voor het tweede seizoen op rij zien af te rekenen met PSV, dat na het winnen van de Johan Cruijff Schaal en de twee zeges tegen Sturm Graz met veel vertrouwen zal toewerken naar de twee cruciale wedstrijden. Die worden op 22 of 23 én 29 of 30 augustus gespeeld.