PSV laat zich dit keer niet foppen door Rangers en meldt zich in Champions League

PSV heeft zich woensdagavond verzekerd van deelname aan de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Peter Bosz won in het eigen Philips Stadion met 5-1 van Rangers FC. Dat was na het eerdere 2-2 gelijkspel in Glasgow voldoende voor een startbewijs van het miljarenbal.

Bosz zorgde voor de aftrap al voor de eerste verrassing aan de zijde van PSV. De oefenmeester besloot de bekritiseerde André Ramalho op de bank te laten starten. Jerdy Schouten had daarom een basisplaats in het hart van de defensie. Ibrahim Sangaré en Johan Bakayoko, die nog altijd worden gelinkt aan een transfer, begonnen ook in de basis. Aan de zijde van Rangers verscheen Cyriel Dessers aan de aftrap. Danilo en Sam Lammers moesten net als vorige week genoegen nemen met een plekje op de bank.

De eerste dertig minuten van de wedstrijd waren behoorlijk afwachtend. PSV probeerde wel de aanval te zoeken, maar wist niet echt serieuze mogelijkheden bij elkaar te voetballen. De manschappen van Bosz deelden wel wat speldenprikjes uit via Luuk de Jong (twee kopballen) en Joey Veerman (schot van afstand). Dessers schoof de bal aan de overkant vervolgens uit het niets maar net naast het doel. De ex-speler van Feyenoord had even daarvoor echter al hands gemaakt en werd dus teruggefloten.

Het moment van Dessers bleek een wake-up call voor PSV, dat in het restant van de eerste helft niets meer te duchten had van de Schotten. Ismael Saibari kreeg op aangeven van Veerman de kans om PSV op voorsprong te schieten, maar hij stuitte op doelman Jack Butland. Niet veel later maakte Saibari zijn 'fout' goed. Opnieuw werd de aanval opgezet door Noa Lang en Veerman. De voorzet van de Volendammer was andermaal op maat. Dit keer was Saibari er wel als de kippen bij om binnen te knikken: 1-0.

Na de thee ging PSV vrolijk verder met aanvallen. Veerman zorgde al voor twee waarschuwingen, maar hij kon het net niet vinden. Dat lukte Saibari even later voor de tweede keer. Een goede voorzet van Jordan Teze werd door De Jong voor het doel gebracht. Daar stond Saibari op de juiste plek om de 2-0 binnen te schieten. Aan de overkant kwam Rangers vervolgens uit het niets terug in de wedstrijd. James Tavernier schoot bij de tweede paal de aansluitingstreffer binnen na een voorzet van invaller Lammers.

Lang konden de Schotten niet van die treffer genieten. Aan de andere kant zorgde De Jong ervoor dat de marge voor PSV snel weer twee was. Hij knikte uitstekend binnen na een goede vrije trap van Veerman. PSV bleef op zoek naar meer en Butland redde knap op een schot van Bakayoko. De goalie van Rangers had daarna geen antwoord op een schuiver van Veerman. Hij bekroonde een goede wedstrijd met een doelpunt en gooide de wedstrijd op slot: 4-1. Het meest knullige doelpunt moest daarna nog vallen.

Rangers klungelde namelijk nog in de opbouw. Butland leverde de bal onhandig af bij Conor Goldson, die niet goed wist wat hij met de bal moest doen. Hij probeerde zijn doelman weer te bereiken, maar schoof de bal in zijn eigen doel: 5-1. Zodoende gaat PSV met een dikke overwinning op zak richting de loting van de groepsfase van de Champions League. Die vindt donderdagavond om 18.00 uur plaats in Monaco. Dan zullen we weten aan welke drie opponenten PSV wordt gekoppeld.