PSV moet alsnog vrezen voor vertrek Bakayoko: 40 miljoen euro (!) geboden

PSV heeft een bod van liefst veertig miljoen euro ontvangen voor de diensten van Johan Bakayoko. De Belgische aanvaller wordt al wekenlang begeerd door Brentford, maar zo’n hoog bod als de Engelse club ditmaal deed, ontving men nog niet in het Philips Stadion. Een akkoord tussen de clubs of tussen de Belg en Brentford is er echter nog niet bereikt.

Daarover schrijf transferspecialist Fabrizio Romano althans en werd later ook door Voetbal International bevestigd. Brentford is niet de enige club met interesse, want ook Paris Saint-Germain had concrete belangstelling in de PSV'er. Momenteel lijkt alleen de Premier League-club nog meer dan serieus in de race. Het bod begon op zo'n 25 miljoen euro, maar is inmiddels met vijftien miljoen euro (inclusief bonussen) verhoogd. Daarmee is het geboden bedrag al meer dan voor Noni Madueke werd ontvangen en slechts tien miljoen minder dan Cody Gakpo opleverde.

Bakayoko zou zelf ook niet zomaar wegwillen bij PSV, omdat hij een basisplaats heeft en zich goed kan ontwikkelen. Met Hirving Lozano hebben de Eindhovenaren de mogelijke opvolger echter al vrijwel zeker in huis, waardoor het niet ondenkbaar is dat dit bod zo hoog is, dat PSV ermee akkoord gaat. Trainer Peter Bosz sloot echter niet uit dat PSV de Belg wil houden en alsnog Lozano aantrekt. In dat scenario is een basisplaats voor de jonge Bakayoko ook opeens minder zeker.

De buitenspeler was in vier wedstrijden in de kwalificatie voor de Champions League goed voor vier assists en maakte ook nationaal indruk met goede optredens. Financieel heeft PSV deze transfergelden niet per se nodig: ook Ibrahim Sangare vertrekt mogelijk nog naar de Premier League (Nottingham Forest) en de club verzekerde zich woensdagavond voor de groepsfase van de Champions League.

