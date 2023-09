Transfer Johan Bakayoko naar Burnley lijkt onwaarschijnlijk; PSV heeft vertrouwen in terugkeer Lozano

Bij PSV is het de grote vraag of Johan Bakayoko na vrijdagavond nog actief is in Eindhoven. De Belg staat bij meerdere Europese (top)clubs op het verlanglijstje. Bovendien maakt PSV serieus werk van een terugkeer van Hirving Lozano. Bakayoko werd in de voorbije weken in verband gebracht met een overstap naar Burnley, maar dat lijkt zijn komst uit het hoofd te hebben gezet.

Bakayoko was vorig seizoen in 39 wedstrijden - waarvan zes met Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie - goed voor negen doelpunten en zes assists. Zijn goede prestaties in dienst van de Eindhovense club leverden hem een uitverkiezing op voor de Belgische nationale ploeg. Ook bij de Rode Duivels maakte hij een goede indruk. Zo was hij in juni in de kwalificatiewedstrijd tegen Estland nog trefzeker. De ontwikkeling die Bakayoko in het afgelopen jaar heeft doorgemaakt is niet onopgemerkt gebleven.

PSV lijkt daardoor in de slotfase van de transferwindow nog altijd rekening te moeten houden met een vertrek van de jonge vleugelaanvaller. De afgelopen weken werden Napoli, Liverpool, Tottenham Hotspur én Burnley allemaal genoemd als mogelijke nieuwe bestemmingen voor de Belg. Burnley meldde zich zelfs met een bod in Eindhoven, maar PSV veegde dat resoluut van tafel. De Britten lijken geen werk meer te maken van de komst van Bakayoko. Volgens Sacha Tavolieri, die het Belgische voetbal op de voet volgt, is Burnley in onderhandeling met KRC Genk over een transfer van Joseph Paintsil. Hij kan op alle posities voorin uit de voeten.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🟣 #BurnleyFC trying a last minute move for Joseph Paintsil. Talks now ongoing with #KRCGenk.

More to follow. #mercato #PL — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 31, 2023

Bakayoko behoorde woensdagavond niet voor het eerst dit seizoen tot de uitblinkers bij PSV. Hij was in vier wedstrijden in de kwalificatie voor de Champions League goed voor vier assists. De kans is groot dat hij ook in het hoofdtoernooi van waarde kan zijn voor PSV. Volgens PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad wil Bakayoko zelf ‘graag’ in Eindhoven blijven. “Dat is wat we nu een paar dagen horen en wat Bosz hem ook adviseert. Nog anderhalve dag zal hij aan clubs worden gelinkt, maar hij lijkt standvastig en geduldig om in Eindhoven een doorbraak verder vorm te geven”, schrijft Elfrink donderdag op X.

Lozano

Wat het eventuele aanblijven van Bakayoko betekent voor de mogelijke terugkeer van Lozano, is niet bekend. PSV lijkt de Mexicaan dolgraag nog voor het verstrijken van de transferdeadline binnen te willen halen. “Bij PSV is er nog steeds vertrouwen dat de deal met Napoli voor Lozano kan worden afgewikkeld”, aldus Elfrink. Zowel het ED als Voetbal International meldde eerder deze week al dat PSV ‘belangrijke vorderingen’ maakt in de poging om Lozano terug te halen. De aanvaller zelf staat open voor een rentree in het Philips Stadion.