'Terugkeer Hirving Lozano bij PSV komt steeds dichterbij, Mexicaan zelfs bereid salaris in te leveren'

De kans lijkt steeds reëler te worden dat Hirving Lozano (28) na vier jaar gaat terugkeren bij PSV. Volgens zowel Voetbal International als het Eindhovens Dagblad maken de Eindhovenaren belangrijke vorderingen in hun poging om de Mexicaan los te weken bij Napoli, dat hem destijds nog voor zo'n veertig miljoen oppikte in het Philips Stadion. De speler zelf zou ondertussen hebben besloten dat een terugkeer op het oude nest de beste optie is.

Daarvoor zou Chucky, zoals zijn bijnaam luidt, zelfs bereid zijn om een deel van zijn salaris in te leveren is. "Normaliter kan PSV nooit tippen aan het salaris dat Lozano in Napels verdient. Naar verluidt zal de 28-jarige aanvaller drie miljoen euro gaan verdienen bij PSV, waar een meerjarig contract op hem ligt te wachten", zo schrijft VI. PSV zou een bedrag van twaalf miljoen euro hebben geboden op de buitenspeler, waar Napoli inzet op een transfersom die drie miljoen euro hoger ligt.

Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad onderschrijft de woorden van het weekblad. Hij verwacht dat de vergoeding ergens tussen het huidige bod en de vraagprijs van de regerend Italiaans kampioen zal komen te liggen, hij spreekt van 'naar verwachting rond de 13 à 14 miljoen euro en mogelijke bonussen.' PSV trok eerder deze zomer flink de portemonnee voor onder meer Noa Lang en Ricardo Pepi, maar de komst van Lozano kan door de mogelijke verkoop van Johan Bakayoko en/of Ibrahim Sangaré "zonder problemen worden gefinancierd."

De kans dat minstens één van die twee de komende dagen nog vertrekt uit Eindhoven lijkt levensgroot. Aan Bakayoko wordt door verschillende clubs in de Premier League én Paris Saint-Germain getrokken. Voor Sangaré lijkt de toekomst (ook) in Engeland te liggen. Nottingham Forest zou de beste papieren hebben om de Ivoriaan naar de Premier League te halen.

Champions League

Ondertussen kan PSV ook een flinke financiële klapper maken door woensdag af te rekenen met Rangers FC in de play offs om deelname aan de groepsfase van de Champions League. Na het 2-2 gelijkspel in het uitduel van vorige week is het aan de ploeg van Peter Bosz om de klus dit jaar in eigen huis wél te klaren. Mocht het onverhoopt wéér misgaan voor de Eindhovenaren, dan hoeft dat geen belemmering te zijn om Lozano terug te halen, zo weet Elfrink te melden: "Woensdagmiddag proberen partijen een klap op de zaak te geven en daarmee is duidelijk dat een comeback van Chucky niet per se afhangt van Champions League-kwalificatie door PSV.