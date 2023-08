'PSV moet vrezen: interesse in Johan Bakayoko neemt serieuze vormen aan'

De interesse van Napoli in Johan Bakayoko neemt serieuze vormen aan, zo wordt in Italië gemeld. De twintigjarige buitenspeler van PSV is bij de kampioen van Italië in beeld als vervanger van Hirving Lozano, die in verband wordt gebracht met een transfer naar de MLS. Naast Napoli zouden ook West Ham United en een andere, onbekende Engelse club de naam van Bakayoko met rood hebben omcirkeld.

Bakayoko ligt goed in de markt, zo is duidelijk. PSV wil de aanvaller niet kwijt, maar de Belgisch international zou 'tegen de juiste prijs' wel te koop zijn. Hoe Bakayoko aankijkt tegenover een transfer naar de top van de Serie A, is niet bekend. De aanvaller gaf in aanloop naar de eerste wedstrijd tegen Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League (4-1 winst) aan niet aan een vertrek te denken.

YouTube: Bosz: 'Zij waren de twee spelers die erboven uitsprongen'

Napoli heeft nog geen bod uitgebracht op Bakayoko, maar de banden zouden wel warm worden gehouden voor het geval Lozano vertrekt. De oud-speler van PSV, die in 2019 voor 42 miljoen euro de overstap naar de club uit Napels maken, zou persoonlijk al rond zijn met Los Angeles FC. De clubs hebben vooralsnog geen overeenstemming bereikt over de transfervoorwaarden.

Bakayoko stond een half jaar geleden in de nadrukkelijke belangstelling van Paris Saint-Germain. De Franse topclub bracht naar verluidt een bod van vijftien miljoen euro (inclusief bonussen) uit op de aanvaller, waar PSV niet mee akkoord ging. In februari werd het contract van Bakayoko opengebroken en verlengd tot de zomer van 2026.