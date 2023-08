PSV-supporter (14) raakt gewond in De Kuip: 'Wat er dan was gebeurd? Ik wil het niet weten'

Een veertienjarige supporter van PSV is vrijdag gewond geraakt tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Milo Aerts werd vlak voor het einde van de wedstrijd geraakt door een ijzeren stand en hield daar een kneuzing aan zijn onderarm aan over.

Vader Paul vertelt aan het Eindhovens Dagblad wat zich precies heeft voorgevallen. Hij zat samen met zijn zoon in het uitvak van het stadion van Feyenoord. "Bij de afgekeurde goal van Isaac Babadi gingen al dingen uit de netconstructie boven ons los. Supporters waren in de netten gaan hangen en daardoor viel al een aantal ijzeren dingen naar beneden", begint hij.

Toen Noa Lang tien minuten voor tijd scoorde, viel het net naar beneden en schoot een stang los, die precies op de vader en zoon afkwam. "Dat ding raakte eerst een stoel en schoot daarna terug naar de arm van Milo, die tintelingen en pijn had. Wat er was gebeurd als dat ding op je hoofd terechtkomt? Ik wil het niet weten."

Dat medesupporters in de netten hingen, vindt Paul onverantwoordelijk. "Ze nemen daarmee grote risico’s, want daardoor heeft de constructie losgelaten. Maar ik vind ook dat die constructie slecht was", zegt hij. "De netten zijn opgehangen voor de veiligheid, maar waren zelf onveilig. Feyenoord heeft in allerijl iets in elkaar gezet en daarmee een groter uitvak gecreëerd, maar dat is op een slordige en snelle manier gebeurd. Daar moet de club van leren, want een volgende keer gaat dit geheid een keer fout. Als er netten simpel los gaan en zoveel dingen naar beneden vallen, is dat munitie voor mensen die niet sporen."