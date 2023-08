PSV'er vertelt eerlijk wat zijn eerste indruk is van Noa Lang als nieuwe ploeggenoot

Jordan Teze heeft voor de camera’s van PSV TV gereageerd op de komst van Noa Lang naar de Eindhovenaren. De aanvaller annex middenvelder trok deze transferzomer naar de ploeg van Peter Bosz en dat bracht wat te weeg. Teze kende Lang al langer en vertelt tegen de clubkanalen van PSV dat het af en toe nog een beetje wennen is om met het karakter van de spelmaker om te gaan.

Ten eerste wil de rechtsbenige verdediger duidelijk maken dat iedereen blij is dat Lang zich bij PSV heeft aangesloten. “Het bevalt wel goed met hem in het team. Maar ik denk dat iedereen eerst een beetje moet wennen aan hoe hij is”, zegt Teze lachend. “Ik ken hem al zó lang, ik weet al hoe hij is en dat hij een beetje vervelend kan zijn. Maar dat vind ik niet erg, ik vind het leuk dat hij er is”, gaat de 23-jarige PSV’er verder.

Artikel gaat verder onder video

De stopper reageerde vrijwel direct toen de eerste berichten rondom PSV en Lang in de media verschenen. “Ik heb Noa meteen geappt. Ik ken hem al sinds ik bij PSV speel. Ik speelde altijd tegen hem, want hij is van mijn leeftijd. Sindsdien hebben we altijd goed contact gehouden”, vertelt Teze, die zelfs om advies werd gevraagd door de oud-Ajacied. “Hij heeft me gevraagd hoe het hier was. Ik kon niet echt heel veel zeggen, want ik wist toen nog niet wie de nieuwe trainer zou gaan worden.”

Teze maakt er geen geheim van dat hij persoonlijk heel goed door een deur kan met Lang. “Buiten het voetbal praten we veel met elkaar. We hebben het ook over andere zaken, dus niet alleen over voetbal. Nu nog wat minder, omdat hij nog druk bezig is met een huis zoeken en verhuizen. Maar dat gaat wel komen, we hebben tenslotte ook dezelfde interesses”, zegt de verdediger.