Rafael van der Vaart: 'Als hij in topvorm is, dan is hij samen met Noa Lang de beste speler van de Eredivisie'

Rafael van der Vaart verwacht in het nieuwe seizoen veel van Steven Bergwijn. Dat de 25-jarige aanvaller door Maurice Steijn is benoemd tot aanvoerder van Ajax, vindt Van der Vaart vrij logisch.

In gesprek met de NOS voorspelt Van der Vaart dat Alen Halilovic en Noa Lang de Eredivisie gaan veroveren. "Maar ik wil ook nog iets zeggen over Steven Bergwijn. Als die in topvorm is, is hij de beste speler van de Eredivisie, samen met Lang", stelt de voormalig middenvelder.

Bergwijn is volgens Van der Vaart een speler die 'gekieteld' moet worden. "En daar is Maurice Steijn goed in. Ik snap daarom wel dat Steijn Bergwijn aanvoerder maakt. En al die mensen die roepen: hij is geen goede prater en geen leider en dit en dat. Dat is gewoon onzin. Bergwijn moet gewoon wedstrijden beslissen, dat is zijn verantwoordelijkheid. Daar gaat het om en als hij dat doet, mag je best die band dragen."

Van der Vaart heeft duidelijk advies voor de nieuwe Ajax-captain. "blijf jezelf, ga je niet anders gedragen en ineens allerlei mensen coachen ofzo. Want ik heb al zo veel aanvoerders meegemaakt die van alles roepen, maar niks zeggen."