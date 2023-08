Rafael van der Vaart: 'Ik vind het echt belachelijk. Ik snap er helemaal niks van'

Rafael van der Vaart is er geen voorstander van dat clubs vrijaf krijgen in de Eredivisie om zich optimaal voor te bereiden op Europese wedstrijden. Afgelopen weekend kwamen PSV, Ajax, AZ en FC Twente om die reden niet in actie.

"Dat vind ik echt belachelijk. Ik snap er helemaal niks van", zegt Van der Vaart maandagavond bij Rondo. "Het is ook een soort ritmeonderbreking. Zeker voor PSV, dat vorige week dinsdag speelde en nu pas weer op woensdag. Dat vind ik echt bizar."

Ruud Gullit is het niet eens met zijn collega-analist. "In het verleden zaten ze te klagen dat ze geen rust kregen. Nu helpt de KNVB ze en is het weer niet goed? Ik vind dat de KNVB ze tegemoet is gekomen, omdat ze zelf ook vinden dat het belangrijk is voor het Nederlands voetbal. Als de clubs het vragen en er wordt gehoor aan gegeven, is dat toch geweldig?"

Van der Vaart vraagt zich af hoeveel zin zo'n rustweek echt heeft. "Ik heb de trainingen niet gezien, maar ik weet zeker dat de trainers dan heel hard gaan trainen in die week. Dan denk ik: dan kun je beter een wedstrijd spelen." Dat deed PSV vorige week woensdag, door te oefenen tegen AS Monaco (4-1 zege). "Dat is wel fijn om dingen uit te proberen", weet Gullit.