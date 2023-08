René van der Gijp en Wim Kieft hebben hekel aan festiviteiten rond Dutch Grand Prix

Nederland was vorige week in de ban van de Dutch Grand Prix, maar René van der Gijp en Wim Kieft hebben er niet over gepeinsd om naar Zandvoort te gaan. De oud-voetballers spreken in de podcast KieftJansenEgmondGijp hun afkeer uit van de festiviteiten rondom de Formule 1-wedstrijd, die uiteindelijk werd gewonnen door Max Verstappen.

Kieft woont in Haarlem, dus vraagt Van der Gijp zich af of hij dit weekend nog de deur uit is geweest. "Je kon sowieso niet in Zandvoort komen, tenzij je op de fiets wilde gaan. Dat vind ik nogal ver", lacht Kieft. "Maar ik hoef daar ook niet heen. Dat massale gedoe… Ik zag wat mensen in Haarlem rondlopen in oranje Max Verstappen-shirtjes, het is gewoon Koninginnedag (Nederland viert al sinds 2014 Koningsdag, red.)."

Kieft vervolgt: "Koninginnedag begint meestal de avond ervoor, dan is het hartstikke gezellig, want dan zijn de mensen nog niet doorgesnoven of doorgedraaid. Richting het einde van de volgende dag lopen er totale randdebielen rond." Volgens Van der Gijp zijn Nederlanders 'meester' in het 'kapen' van sporten. "Ze hebben het schaatsen gekaapt in Thialf, nu hebben ze Max Verstappen gekaapt. Het gaat niet meer om de sport, het gaat gewoon om drie dagen feesten. Zuipen, doorhalen en voor de rest rijden er nog wat malloten met een auto over het circuit heen, maar dat is eigenlijk onbelangrijk."

"En je ziet er geen bal van", antwoordt Kieft. "Op tv zie je het het best." Van der Gijp beseft echter dat hij en Kieft 'tot de minderheid behoren'. "Er hebben honderd mensen aan mij gevraagd of ik zin heb om mee te gaan naar Zandvoort. Al zou ik er heel veel geld voor krijgen, deed ik het nog niet. Ik vind het vreselijk. Die massa, die hysterie, dat gebrul, dat uitgelaten gedoe, daar word ik heel ongemakkelijk van."

