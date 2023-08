René van der Gijp over Oranje: 'Niemand zit meer te wachten op het groepje Memphis, Van Dijk en Wijnaldum'

Tijdens de uitzending van Vandaag Inside werd er kort teruggeblikt op het wonderschone doelpunt van Memphis Depay van afgelopen maandagavond namens Atlético Madrid. Daarna werd er gediscussieerd over de huidige rol van de ervaren aanvaller van het Nederlands elftal, waarna ook Virgil van Dijk eruit wordt gepikt. René van der Gijp ziet dat Nederlanders niet meer zitten te wachten op de ‘oudere generatie’ van Oranje.

“Als ik buiten loop, hoor ik steeds meer stemmen opgaan van mensen die het wel hebben gehad met deze generatie. Vooral na dat laatste WK”, begint de oud-voetballer. “Maar het probleem is dat we op dit moment geen betere opties hebben, we zullen het nog even met deze spelers moeten doen…”, gaat de analist verder.

Van der Gijp ziet in ieder geval een mooie oplossing om de 32-jarige Van Dijk te vervangen bij het Nederlands elftal. “Als Micky van de Ven dadelijk een heel jaar bij Tottenham Hotspur de pannen van het dak speelt, zou je een keer kunnen kijken of hij Van Dijk kan vervangen. Mensen zijn wel klaar met het groepje Memphis, Van Dijk en Georginio Wijnaldum etc.”

Wilfred Genee vraagt vervolgens wat de analist vindt van Frenkie de Jong. Van der Gijp heeft enkel lovende woorden over voor de middenvelder van FC Barcelona. “Maar dat zeg ik al vaker, wij zijn al jaren fan van Frenkie. Als hij gewoon voor de verdediging kan spelen, kunnen er wel mensen zeggen dat hij teveel loopt met een bal. Maar er zit zoveel voetbal in dat ventje, wij hebben hem wedstrijden zien spelen, hé.