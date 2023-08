Rik Elfrink kondigt PSV-debuut Malik Tillman aan en ziet woedende reacties binnenstromen

Malik Tillman staat voor zijn debuut als PSV’er. De van Bayern München overgekomen aanvallende middenvelder mag vanwege de UEFA-reglementen aanstaande dinsdag nog niet spelen tegen Sturm Graz, maar daar heeft PSV de oplossing voor gevonden. Tillman gaat hoogstwaarschijnlijk zijn eerste minuten maken bij Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie, en dat roept frustratie op bij een aantal twitteraars.

Rik Elfrink meldt zondagavond dat de Amerikaan bij de wedstrijdselectie zit van de ploeg van debuterend trainer Wil Boessen. Tillman is fit en kan in de seizoensopener tegen Telstar zijn eerste minuten gaan maken als PSV’er. Afgelopen zaterdag zat de 21-jarige middenvelder al op de bank bij de Eindhovenaren in de wedstrijd tegen FC Utrecht (2-0), maar kreeg hij nog geen speelminuten van Peter Bosz. De huurdeal met Tillman werd afgelopen donderdag afgerond.

Op X (voorheen Twitter) reageert men niet al te vrolijk op het nieuws wat de PSV-watcher te melden heeft. Ze vinden het niet eerlijk dat een A-selectiespeler zomaar minuten mag maken in de Keuken Kampioen Divisie en spreken van competitievervalsing.