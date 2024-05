FC Groningen-fan daagt Roda JC-speler op het veld enorm uit, waarna duidelijke reactie volgt

Een supporter van FC Groningen heeft Roda JC-doelman na afloop van de wedstrijd tussen de Groningers en de ploeg uit Kerkrade op het veld opgezocht, zo blijkt uit beelden die circuleren op sociale media. Te zien is dat Raatsie opgezocht, geïrriteerd en uitgedaagd wordt door een supporter van het gepromoveerde FC Groningen.

Dat de promotiekraker tussen FC Groningen en Roda JC grote belangen kende, werd al snel duidelijk in de Euroborg. De sfeer in de stad en in het stadion - van zowel de supporters van de Groningers als de Limburgse fans - was uitstekend. Uiteindelijk trok de thuisploeg aan het langste eind, waarna supporters na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Jeroen Manschot massaal het veld opkwamen om feest te vieren.

Niet iedereen besloot om in eerste instantie feest te vieren, want op sociale media is te zien dat een aanhanger van de Torts van het Noorden Roda JC-doelman Raatsie heeft opgezocht na het laatste fluitsignaal. Het jeugdproduct van Ajax was op weg naar de kleedkamer, maar liep tegen een uitdagende supporter van FC Groningen aan. Op sociale media is te zien en te horen dat Raatsie wordt uitgelachen door de supporter, waarna de telefoon van de filmende fan op de grond valt.

Dat lijkt te komen door een ingreep van Raatsie zelf of het lid van de technische staf van Roda JC, dat op dat moment naast hem liep. Op basis van de beelden valt niet te zeggen dat Raatsie of de medewerker van Roda JC een slaande beweging maakte richting de telefoon en/of de supporter. Op sociale media zou men in ieder geval hebben begrepen als de doelman van de club uit Kerkrade dit gedrag niet aan zich voorbij liet gaan: "Goed gedaan, Raatsie. Je hoeft niet alles te accepteren!"

