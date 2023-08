Ron Jans geniet: 'Ik heb zoveel respect voor hem, zijn hartslag ligt nooit boven de 100'

Ron Jans heeft zondag genoten van het optreden van Gernot Trauner in de wedstrijd tussen Feyenoord en Almere City. De trainer toont zich bij Studio Voetbal lyrisch over de verdediger, die in zijn ogen altijd de rust en het overzicht bewaart.

"Ik heb zo'n respect voor die man. Het is één en al rust", zegt Jans bij het zien van een lange bal van Trauner richting Yankuba Minteh in de tweede minuut. "Diep, door de lucht. Hij houdt altijd het overzicht." In de achtste minuut volgde een mooie pass tussen de linies op Calvin Stengs, merkte Jans ook op. Even later speelde hij onder druk van twee tegenstanders in alle rust Lutsharel Geertruida aan. "Zijn hartslag is volgens mij nooit hoger dan honderd."

Trauner maakte na 129 dagen zijn rentree in de basis bij Feyenoord, na een vervelende knieblessure. "Hij vindt altijd de goede oplossing, met de goede balsnelheid", voegt Jans toe. De kroon op het werk van Trauner was zijn assist op Geertruida in de negentiende minuut. "Hier moet je snel handelen. De centrale verdediger geeft zo'n bal, in die zone, op een diepgaande Geertruida."

"Overigens vind ik Geertruida ook een fenomeen, die maakt goals op allerlei manieren. Aanvallend misschien net zo goed als Joshua Brenet, of misschien nog beter", concludeert de clubloze trainer. Jans werkte vorig seizoen met Brenet samen bij FC Twente.