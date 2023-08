Ronald Koeman maakt voorselectie bekend: Micky van de Ven en Ian Maatsen mogen hopen op uitverkiezing

Ronald Koeman heeft vrijdagmiddag zijn voorlopige selectie voor de komende EK-kwalificatieduels met Griekenland en Ierland bekendgemaakt. De bondscoach heeft in de 29-koppige selectie een plekje ingeruimd voor onder meer Micky van de Ven en Ian Maatsen. Zij mogen hopen op een hun eerste uitverkiezing voor Oranje.

Koeman beleefde in maart dit jaar een uiterst teleurstellende rentree als bondscoach. Het Nederlands elftal werd in de aanloop naar de eerste kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk op weg naar het EK van 2024 in Duitsland geteisterd door een virus en kon daardoor niet beschikken over onder anderen Matthijs de Ligt, Sven Botman en Cody Gakpo. Oranje ging er in Parijs kansloos af (4-0) en kon zich een paar dagen later niet tot nauwelijks revancheren. Het kleine Gibraltar werd weliswaar op een 3-0 nederlaag getrakteerd, maar het spel was niet om over naar huis te schrijven. In juni ging het voor Oranje en Koeman mis in de Final Four van de Nations League. Na nederlagen tegen Kroatië (2-4) en Italië (2-3) eindigden ze als vierde.

Het Nederlands elftal heeft volgende maand dus het een en ander recht te zetten. Om deelname aan het EK in Duitsland volgend jaar niet nu al te grabbel te gooien, moeten de kwalificatieduels met Griekenland en Ierland zes punten opleveren. Het heeft er veel van weg dat Koeman in die wedstrijden een beroep gaat doen op grotendeels dezelfde namen als in de Nations League-wedstrijden tegen Kroatië en Italië. Met Van de Ven en Maatsen is er wel ruimte voor twee debutanten. Van de Ven bekroonde een uitstekend seizoen in Duitsland onlangs met een toptransfer naar Tottenham Hotspur. Hoewel hij een ongelukkig debuut achter de rug heeft, mag hij hopen op een uitverkiezing voor het Nederlands elftal. Ook Maatsen mag zich in september misschien wel voor de eerste keer melden bij het 'grote' Oranje. De verdediger van Chelsea maakte vorig seizoen veel indruk op het tweede Engelse niveau bij Burnley, waarmee hij promoveerde naar de Premier League.

Malacia en Frimpong ontbreken

Maatsen werd vorig jaar nog in verband gebracht met een overstap naar Feyenoord, waar hij Tyrell Malacia had kunnen opvolgen. Maatsen verkoos een langer verblijf in Engeland echter boven een terugkeer naar Nederland. Die keuze heeft dus goed uitgepakt. Malacia ontbreekt in de voorselectie. De speler van Manchester United moest de eerste competitiewedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers van afgelopen maandag missen wegens een blessure. Zijn opvolger bij Feyenoord, Quilindschy Hartman. meldt zich in september mogelijk wél in Zeist. Naast Hartman komen ook Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida en Mats Wieffer namens de landskampioen in aanmerking voor het Nederlands elftal. Ajax wordt door slechts twee spelers vertegenwoordigd in de voorselectie: Steven Bergwijn en Brian Brobbey. Joey Veerman en Noa Lang mogen namens PSV hopen op een uitverkiezing.

Jeremie Frimpong zit er opnieuw niet bij. De vleugelverdediger van Bayer Leverkusen speelde zich vorig seizoen in de kijker van tal van Europese topclubs, maar hoefde niet te rekenen op een uitverkiezing voor Oranje. Frimpong werd wél geselecteerd voor Jong Oranje, dat deelnam aan het EK Onder-21. Frimpong had echter geen trek in een toernooi met Jong Oranje en liet dat aan zich voorbijgaan. Daar was Koeman destijds niet over te spreken.