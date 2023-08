Ronald Koeman ontvangt slecht nieuws in aanloop naar cruciale duels van Oranje

Het is onzeker of Sven Botman het Nederlands elftal van dienst kan zijn in de EK-kwalificatieduels van begin volgende maand met Griekenland en Ierland. De centrumverdediger viel zondag geblesseerd uit in de competitiewedstrijd van Newcastle United tegen Liverpool.

Botman ging in de slotfase van het duel een kopduel aan in het strafschopgebied van Liverpool. De stopper kwam vervolgens ongelukkig ten val. De medische staf van Newcastle probeerde Botman nog wel op te lappen, maar hij moest zich uiteindelijk geblesseerd laten vervangen. Botman ging hinkend van het veld, ondersteund door twee personen van de medische staf.

Het uitvallen van Botman is slecht nieuws voor bondscoach Ronald Koeman. De verdediger, die nog niet debuteerde in Oranje, is opnieuw bezig aan een sterk seizoen in de Premier League en leek een goede kans op speelminuten te maken. Koeman kan bij het vervolg van de EK-kwalificatiecampagne sowieso al niet beschikken over de eerder geblesseerd geraakte Jurrien Timber van Arsenal.