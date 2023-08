Sander Westerveld ziet nieuwe potentiële linksback voor Nederlands elftal

Sander Westerveld ziet in Ian Maatsen een toekomstige linksback van het Nederlands elftal. In de wedstrijd tussen Chelsea en Liverpool (1-1) viel Maatsen tien minuten voor tijd in bij the Blues.

"Ik denk wel dat hij een potentiële linksback voor Oranje kan worden. Ik heb hem meegemaakt tijdens het WK Onder 18 in Brazilië, toen ik keeperstrainer was. Hij was een van de spelers van wie je kon zien dat hij zou gaan doorbreken", vertelt Westerveld als analist bij de Premier League-kraker. "Hij was een van de betere spelers op het toernooi."

"Toen speelde hij ook al voor Chelsea. Nu heeft hij alleen maar meer ervaring opgedaan in de Championship", weet de voormalig keeper. "Overal waar hij heeft gespeeld heeft hij het goed gedaan. Hij is ook overal met een goed gevoel weggegaan. Nu pakt hij zijn kans, hij doet eigenlijk alles goed."

De 21-jarige Maatsen speelde in de jeugd bij Feyenoord, Sparta Rotterdam en PSV. In de zomer van 2018 verkaste hij naar Chelsea, dat hem de afgelopen jaren verhuurde aan Charlton Athletic, Coventry City en Burnley. Voor het eerste elftal van Chelsea maakte hij in september 2019 zijn officiële debuut in een League Cup-wedstrijd en het duel met Liverpool was pas zijn tweede optreden in de hoofdmacht.

De toekomst van Maatsen is nog ongewis. Volgens berichtgeving in Engeland ziet West Ham United het wel zitten om de vleugelverdediger te huren, maar bestaat de kans dat Chelsea besluit hem te houden. Hij heeft bij Chelsea nog een contract tot medio 2024. Mocht Maatsen het inderdaad tot Oranje schoppen, dan zal hij concurreren met bijvoorbeeld Tyrell Malacia, Mitchel Bakker en Nathan Aké, die soms als linksback wordt opgesteld. In de laatste interlandperiode zat ook Daley Blind bij de spelersgroep van Oranje.