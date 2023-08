Sangaré krabt zich achter de oren na opvallende actie tegen Feyenoord

Een opvallend moment in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en PSV. Ibrahim Sangaré zorgde voor een hachelijk moment na 24 minuten spelen.

Feyenoord-aanvaller Igor Paixão omspeelde de uitgekomen keeper Walter Benítez, om daarna een voorzet te geven vanaf de achterlijn. In de doelmond stond echter geen speler van Feyenoord. Sangaré leek de bal dus rustig te kunnen wegwerken, maar bracht zichzelf in de problemen met een riskante aanname. Nadat hij de bal in de lucht schoot, kwam Calvin Stengs met het hoofd bijna bij de bal. Het liep met een sisser af voor Sangaré, die zich van de schrik nog wel even achter de oren krabde.

De kans bestaat overigens dat Sangaré een van zijn laatste wedstrijden speelt voor PSV. Voorafgaand aan het duel om de Johan Cruijff Schaal bevestigde directeur voetbalzaken Earnest Stewart dat er serieuze interesse is in de Ivoriaan, vermoedelijk van Nottingham Forest.

