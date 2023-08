Stewart verklapt (min of meer) welke club concreet is voor Sangaré

Ibrahim Sangaré kan PSV deze maand nog verlaten. De middenvelder heeft een contractuele afkoopsom en geniet serieuze interesse. Nottingham Forest lijkt de belangrijkste kandidaat om de Ivoriaan los te weken uit het Philips Stadion

FCUpdate Podcast | Over Steven Bergwijn, Lutsharel Geertruida en de opvolger van Xavi Simons

Artikel gaat verder onder video

Directeur voetbalzaken Earnest Stewart geeft de interesse in Sangaré toe in een interview met ESPN. "Er is wel wat interesse. Dat is concrete interesse", aldus Stewart, waarna Hans Kraay junior vraagt of Nottingham Forest de club met interesse is. "Dat zou kunnen, ja", antwoordt de directeur. Hij bevestigt ook dat Sangaré een vertrekclausule heeft. "Op dit moment kunnen clubs daar gebruik van maken, tot het eind van de window."

Diverse media meldden al dat de contractuele afkoopsom 37,5 miljoen euro bedraagt. Kraay junior vraagt of het gaat om '38 miljoen'. "Dat zijn jouw woorden, Hans. Het is een mooi bedrag voor PSV", aldus de directeur van PSV. "We willen Sangaré graag behouden, maar als iemand het bedrag van de clausule betaalt, dan sta je daar onmachtig tegenover. Het is gewoon een goede speler. Het is altijd spijtig om een goede speler te zien vertrekken. Of het nu Xavi Simons is of Sangaré, die het uitstekend doet bij ons."

In het interview is Stewart ook openhartig als het gaat om inkomende transfers. Daar lees je meer over in dit artikel.