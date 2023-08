Earnest Stewart zet streep door drie namen en vertelt met wie PSV wél praat

Earnest Stewart heeft in aanloop naar de aftrap van de strijd om de Johan Cruijff Schaal een update gegeven over de transferperikelen rond PSV. Waar een streep is gezet door de namen van Davinson Sánchez, Charles De Ketelaere en Arsen Zakharyan, praat de club nog wel met Zeno Debast en Aster Vrancx.

In de zoektocht naar een centrale verdediger gooide PSV deze zomer een lijntje uit naar Sánchez, die eerder bij Ajax heeft samengewerkt met Peter Bosz. "Dat speelt op dit moment niet. We zijn wel met hem in gesprek geweest, maar we kunnen daar financieel niet aan voldoen", vertelt Stewart voor de camera van ESPN.

Artikel gaat verder onder video

PSV was ook in de markt voor De Ketealere. "Dat wordt gezegd, ja. Maar we zijn met iemand anders bezig", aldus Stewart. Mogelijk doelt hij op Mark Tillman van Bayern München. Arsen Zakharyan is in elk geval niet de aanvallende middenvelder die op het Eindhovense verlanglijstje staat. "Ik begrijp niet dat dat wordt gemeld. Hij is wel bij ons aangeboden, maar we hebben geen interesse."

Als mogelijke opvolger van Ibrahim Sangaré heeft PSV Aster Vrancx van VfL Wolfsburg op het oog. "Daar zijn we mee in gesprek, ja. Hij is een van de kandidaten", bevestigt hij. De Eindhovenaren praten ook met Debast. "We zijn met elkaar in gesprek en uiteindelijk moet daar iets uit gaan komen, maar zover is het nog niet."