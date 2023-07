Schijntje van de prijs die Ajax voor hem kreeg: dit bedrag zou Davinson Sánchez deze zomer moeten kosten

Waar Joël Veltman zijn handtekening heeft gezet onder een nieuw contract bij Brighton & Hove Albion en dus langer actief blijft in Engeland, staat een andere succesvolle voormalig Ajax-verdediger juist voor een vertrek uit de Premier League. Davinson Sánchez komt niet meer in de plannen voor bij Tottenham Hotspur en zou deze zomer voor vijftien miljoen euro op te halen zijn. Meerdere clubs hebben wel oren naar zijn komst.

Ajax-supporters zagen het even niet meer zitten toen Sánchez in de zomer van 2017 de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dichttrok. De Colombiaan had een jaar eerder voor nog geen zes miljoen euro de overstap gemaakt van Atlético Nacional uit zijn thuisland naar Ajax, maar ontwikkelde zich zo stormachtig dat Tottenham Hotspur bijna het tienvoudige voor hem betaalde. Het vertrek van Sánchez liet een groot gat achter, maar leverde de Amsterdammers wel 42 miljoen euro op.

Zes jaar later zou hij voor nog niet eens de helft van dat bedrag mogen vertrekken uit Londen. Volgens Relevo verlangt Tottenham Hotspur vijftien miljoen euro voor de verdediger, die er door de jaren heen steeds minder aan te pas kwam. Vorig seizoen kwam hij in achttien competitieduels in actie. Slechts acht daarvan begon hij als basisspeler. Sánchez moest bij Tottenham Hotspur onder anderen Cristian Romero en Eric Dier voor zich dulden en nu staat zijn club ook nog op een zucht van Micky van de Ven. De Nederlander heeft volgens De Telegraaf een persoonlijk akkoord bereikt met de club uit Noord-Londen.

Van de Ven komt, Sánchez vertrekt naar alle waarschijnlijkheid. Als we Relevo moeten geloven, heeft hij over interesse van andere clubs niets te klagen. Zo zouden Villarreal, Fenerbahçe, Galatasaray én Spartak Moskou wel oren hebben naar zijn komst. Bij Villarreal is Sánchez in beeld als vervanger van Pau Torres, die vanaf komend seizoen speler is van Aston Villa. De Spanjaard vertrekt voor minstens 35 miljoen euro uit Spanje, waardoor de vraagprijs van Tottenham Hotspur geen probleem zou moeten zijn voor Villarreal. Sánchez heeft in Londen nog een contract tot de zomer van 2024.