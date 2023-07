Ajax kan Joël Veltman definitief van het lijstje schrappen: verdediger blijft in Engeland

Mochten er Ajacieden zijn die hadden gehoopt op een terugkeer van Joël Veltman, dan kunnen zij die wens defintief uit hun hoofd zetten. Het contract van de verdediger bij Brighton & Hove Albion liep af na vorig seizoen, maar het was al duidelijk dat de club hem een nieuwe aanbieding zou gaan doen. En inderdaad: Veltman heeft inmiddels zijn krabbel gezet onder een nieuw contract tot de zomer van 2025.

Veltman werd de voorbije maanden meermaals in verband gebracht met een rentree in de Johan Cruijff ArenA. De verdediger had Ajax in de zomer van 2020 verruild voor Brighton & Hove Albion. De Amsterdammers waren vooral in het voorbije seizoen zoekende in de defensie. Devyne Rensch en Jorge Sánchez maakten weinig indruk op de rechtsbackpositie, terwijl de spoeling achter Jurriën Timber erg dun was. Zeker nu die laatstgenoemde op het punt staat een transfer te maken naar Arsenal, opperde menig Ajacied voor een terugkeer van Veltman.

Maar de Nederlander is ook volgend seizoen speler van Brighton & Hove Albion. Veltman vertelde een paar maanden geleden in een interview met Voetbal International al dat een terugkeer naar Ajax niet tot de mogelijkheden behoorde en hij een langer verblijf in de Premier League wel zag zitten. Zijn contract Brighton & Hove Albion liep weliswaar afgelopen week af, maar zijn handtekening staat nu dus onder een verbintenis tot medio 2025. Veltman was vorig seizoen een belangrijke kracht in het elftal dat op een knappe zesde plaats eindigde. Hij kwam 31 keer in actie, goed voor een doelpunt en een assist.