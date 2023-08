SC Heerenveen verslaat RKC Waalwijk dankzij sterke eerste helft

SC Heerenveen is het Eredivisie-seizoen zaterdagavond uitstekend begonnen met een overtuigende overwinning op RKC Waalwijk. In het Abe Lenstra stadion won de ploeg van trainer Kees van Wonderen met 3-1 door doelpunten van kersverse aanwinst Nio Nicolaescu, Pawel Bochniewicz en Osame Sahraoui. In de tweede helft deed Michiel Kramer namens RKC nog iets terug door een strafschop te benutten.

Beide ploegen begonnen afwachtend aan de wedstrijd. Na enkele kansjes aan de kant van Heerenveen was het na 24 minuten plots raak. Op aangeven van Simon Olsson controleerde de Moldavische spits Nicolaescu de bal knap met de borst en schoot hij hard raak: 1-0. Na het doelpunt bleef Heerenveen aandringen en volgden er al snel meer kansen. Ali Hussein en Syb van Ottele namen het doel van afstand onder vuur, maar wisten beiden niet te scoren.

Artikel gaat verder onder video

Vlak daarna wist Bochniewicz wel het doel te vinden. Na een sublieme vrije trap van de voet van Thom Haye kopte de boomlange Pool overtuigend binnen: 2-0. Zo zat Heerenveen na een half uur spelen op rozen en leek het in de minuten die volgden gas terug te nemen. Toch bleef het hier niet bij. Nadat David Min gevaarlijk doorbrak door de verdediging van Heerenveen en de bal op Andries Noppert schoot was het aan de andere kant wederom raak. Sahraoui ontving de bal van Anas Tahiri en schoot vanaf de rand van het 16-meter gebied beheerst binnen: 3-0. Zo ging Heerenveen met een ruime voorsprong de rust in en leek het een makkelijke avond tegemoet te gaan.

In de tweede helft was het weer Heerenveen dat als eerst gevaarlijk werd. Ché Nunnely kwam oog in oog te staan met RKC-doelman Etienne Vaessen, maar wist het doel niet te treffen. Na een uur spelen kreeg RKC een strafschop toegewezen. Na een onhandige overtreding van Bochniewicz op Denilho Cleonise was het Michiel Kramer die vanaf de stip hard binnenschoot, 3-1.

Na deze aansluitingstreffer leek RKC het vertrouwen in een goede afloop terug te hebben en ging het op zoek naar meer doelpunten. David Min kwam meerdere malen in een scoringspositie, maar wist zijn kansen niet af te maken. Een kwartier voor tijd leek het offensief van RKC zijn hoogtepunt te hebben gehad en kreeg Heerenveen de controle over de wedstrijd weer terug. Sahraoui schoot namens de thuisploeg nog rakelings naast in het laatste deel van de wedstrijd. Gescoord werd er niet meer.

Zo wist Heerenveen door een uitstekende eerste helft de drie punten binnen te slepen en liet de ploeg zien nog steeds te beschikken over voldoende scorend vermogen. Nicolaescu. de opvolger van de vertrokken Sydney van Hooijdonk, maakte een uitstekende indruk en wist het dus meteen al te vinden. Volgende week wacht Heerenveen een uitwedstrijd tegen FC Utrecht en zal het de goede Eredivisie-start proberen een vervolg te geven. RKC mag proberen de bittere nasmaak weg te spoelen in een thuiswedstrijd tegen AZ.