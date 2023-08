Sem Steijn eerlijk; zo reageerde thuisfront op de interesse van Ajax in vader Maurice Steijn

Maurice Steijn werd enkele weken geleden aangesteld als nieuwe oefenmeester van Ajax. Deze aanstelling kwam in eerste instantie voor velen als een verrassing, zo ook voor familie Steijn zelf. Nieuwe Revu ging met verschillende prominenten in gesprek over Maurice Steijn als trainer van Ajax, en sprak ook met zoon Sem Steijn. Hij is eerlijk over de ontwikkelingen.

“In eerste instantie, toen Ajax kwam, waren we verbaasd”, begint de speler van FC Twente. “Maar daarna niet meer. In april waren wij voor het eerst op de hoogte. Dat was heel leuk en het was heel bijzonder om te zien hoe dat zo lang stil is gebleven en dat niemand daar wat van hoorde”, gaat de middenvelder verder.

“Dan komt het uiteindelijk naar buiten en dan zie je al die verbaasde reacties, terwijl het al heel lang speelt”, gaat Sem Steijn vervolgens verder. Begin juni werd bekend dat Maurice Steijn de opvolger werd van John Heitinga. Dit nieuws kwam destijds inderdaad als een flinke verrassing. Dat komt met name omdat de oefenmeester nog nooit een topclub trainde.

Ook oud-trainer en voetbalanalist Gertjan Verbeek reageerde op de aanstelling van Steijn bij Ajax. “Steijn is een bouwer en ik denk dat Ajax nu ook een bouwer nodig heeft. Hij zit al heel lang in het vak en dat heeft hij voor op een Heitinga of een Ruud van Nistelrooij, die nog maar kortstondig bezig zijn. Steijn heeft veel ervaring, maar op een lager niveau”, vertelt de voormalig oefenmeester van onder meer AZ, Feyenoord en sc Heerenveen.