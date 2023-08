Sergiño Dest kiest bijzonder rugnummer bij PSV: 'Ik dacht: dat is wel gek als een backie'

Sergiño Dest gaat bij PSV met rugnummer 8 spelen. In zijn eerste interview als speler van de Eindhovense club legt de van FC Barcelona overgekomen verdediger zijn keuze voor het rugnummer uit.

Rugnummer 8 wordt meestal toebedeeld aan een middenvelder. Stijn Schaars, Jorrit Hendrix en Marco van Ginkel waren bij PSV de laatste dragers van het rugnummer. "Ik heb het rugnummer zelf gekozen", zegt Dest in gesprek met PSV TV. "Ik had een paar nummers die nog available waren opgestuurd gekregen. Uiteindelijk vond ik die andere nummers niet zo aantrekkelijk."

Dest realiseert zich dat het niet gebruikelijk is dat een verdediger met rugnummer 8 speelt "Ik dacht: 8 is wel gek als een backie. Maar ja, ik ga wel vaak naar voren. Het is wel een basisnummer en het beste nummer van de nummers waar ik uit kon kiezen. Ik dacht: weet je wat, ik ga er gewoon voor. Wie weet bevalt het goed en scoor ik als 8."

PSV huurt Dest dit seizoen van Barcelona. Als de samenwerking goed bevalt, kunnen de Eindhovenaren hem aan het einde van het seizoen definitief inlijven. "PSV gaf me gewoon een goed gevoel. Ze waren elke dag met mij bezig. Het was niet zo dat ze na één keer stopten met mij contacten. Ze waren een beetje pusherig, maar op een goede manier. Ik wilde naar een plek gaan waar ik word gewaardeerd en minuten kan maken. Toen dacht ik: Nederland is mijn oude huis. Eventjes terug zijn is ook heerlijk."