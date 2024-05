'PSV kan het door hem ook met twee man minder, hij is de Eredivisie totaal ontgroeid'

De analisten van Studio Voetbal vinden dat er recentelijk te weinig complimenten zijn uitgedeeld aan . De vleugelverdediger, die eerder voor Ajax en FC Barcelona voetbalde, maakte dit seizoen bij kampioen PSV veel indruk. Door een kruisbandblessure komt hij echter dit jaar niet meer in actie.

Pierre van Hooijdonk vindt het jammer dat hij de Amerikaan de komende maanden niet meer zal zien spelen, zo vertelt hij bij Studio Voetbal. “Dest is wel een aderlating. Hij wordt niet zo vaak genoemd, maar daardoor heeft PSV er elke wedstrijd een extra aanvaller bijgehad.”

PSV heeft een optie tot koop van tien miljoen euro, maar of deze door de blessure ook gelicht wordt, is nog maar de vraag. Mogelijk kunnen de Eindhovenaren Dest voor een lager bedrag overnemen. Ibrahim Afellay vindt vooral de energie die de (dit seizoen) linksback in een wedstrijd legt bewonderenswaardig. “Je hoeft eigenlijk geen linkermiddenvelder of linksbuiten op te stellen: hij bekleedt gewoon drie posities.”

Rafael van der Vaart ziet dat de Amerikaan te goed is voor PSV. “Vooral in de Champions League liet hij ziet dat hij op dat niveau al vaker gespeeld heeft. Hij kan het heel makkelijk aan. De Nederlandse competitie is hij totaal ontgroeid, dan heeft hij zoveel over. Toch bleef hij wel heel gedisciplineerd spelen.” Dest kwam dit seizoen tot twee doelpunten en zeven assists in 37 wedstrijden en heeft volgens Football Transfers een marktwaarde van 29,1 miljoen euro.

