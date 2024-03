Sergiño Dest zet PSV met werelddoelpunt op voorsprong bij Go Ahead Eagles

heeft PSV vrijdagavond op fenomenale wijze op voorsprong gebracht in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De rechtspoot, die zijn speelminuten maakt vanaf de linksbackpositie, krulde de bal schitterend in de verre hoek achter Jeffrey de Lange.

Mis hier niets van de wedstrijd tussen Go Ahead en PSV

De linksback van de Eindhovenaren zette al in de tiende minuut de 0-1 op het bord in de Adelaarshorst. Dest omspeelde zijn directe tegenstanders aan de linkerkant en besloot om de bal richting de verre hoek te schieten. Op fenomenale wijze plofte de inzit in het Go Ahead-doel.