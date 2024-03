ESPN smult van uitblinker: ‘Hij is een speler die gewoon schijt heeft, hij blijft het doen’

Kees Luijckx heeft vrijdagavond genoten van . De linksback speelde een sterke wedstrijd voor PSV tegen Go Ahead Eagles en gidste de koploper met een fraai doelpunt uiteindelijk naar een nipte overwinning (0-1).

Luijckx licht het optreden van Dest een dag later uit in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN. De aanvallende intenties van de Amerikaan vielen hem op. “Hij speelde praktisch als linksbuiten. Ik heb een heat map gezien: hij speelde heel weinig als linkback. Dest was niet te houden, het was net alsof hij in de speeltuin aan het voetballen was. Het ging zó makkelijk, hij ging iedereen voorbij. Dest was de absolute uitblinker in de wedstrijd”, is Luijckx lovend.

Artikel gaat verder onder video

De analist licht vervolgens een opvallende statistiek van Dest uit. “Wat het meest in het oog sprong, is dat 34 van zijn 35 passes accuraat waren. Als je ziet hoe hij speelt, met zoveel risico in zijn spel, dan vind ik zo’n passnauwkeurigheid wel opvallend, want hij speelt als een buitenspeler”, vervolgt Luijckx.

Luijckx vindt het mooi om te zien dat Dest altijd zichzelf is. “Bij Barcelona en AC Milan speelde hij precies op dezelfde manier. Daar is hij ook weleens om bekritiseerd, maar in de Eredivisie kan hij dat veel makkelijker doen. Bij die grote clubs verloor hij ook weleens de bal. Maar hij is wel een speler die gewoon schijt heeft, hij blijft het doen.”