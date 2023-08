Sergio Padt na oorwassing door Ajax: 'Je vraagt het nu op het verkeerde moment'

Sergio Padt likt de wonden na de nederlaag van Ludogorets tegen Ajax. De Nederlandse keeper incasseerde vier doelpunten: 1-4. Een plek in de groepsfase van de Europa League lijkt daardoor een utopie voor de Bulgaarse topclub.

"Ik keek er natuurlijk naar uit. Deze mensen zien het grote Ajax naar Bulgarije komen. Dan wil je er wat van maken, maar je zag in de eerste helft dat we te veel respect toonden. Dat had niet gemogen", blikt Padt terug voor de camera van RTL 7. Hoe het was om tegen Ajax te spelen? "Voor mij was het minder speciaal, omdat ik al veertien keer tegen Ajax had gespeeld in zeven jaar. Dan nog vind ik het leuk als ze naar Bulgarije komen, vooral voor de mensen hier in de stad. Voor de spelers was het ook iets moois, maar ik denk dat ze nu ook met een zuur gevoel in de kleedkamer zitten."

Padt vindt dat hij één van de doelpunten van Ajax had kunnen voorkomen. "Die derde, de kopbal van Brobbey door m'n benen, daar had ik beter op mogen reageren. Die tweede en vierde praat je niet over, die spelen ze fantastisch uit. Je weet dat ze dat kunnen. Goed gedaan."

De 33-jarige Padt is begonnen aan zijn derde seizoen bij Ludogorets en krijgt de vraag hoe zijn avontuur bevalt. "Dat vraag je nu wel op het verkeerde moment, maar in het algemeen goed. Twee keer kampioen geworden, twee keer de Supercup gewonnen, de beker gewonnen. Ik ben hier gekomen voor prijzen en eventueel Champions League-voetbal. Dat laatste mocht helaas niet zo zijn, dan maar Europa League of Conference League."