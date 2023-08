Maurice Steijn verklapt basisplaats voor ervaren Ajacied en is lovend over aanwinst

Steven Berghuis gaat donderdagavond op bezoek bij PFK Loedogorets zijn eerste minuten van het seizoen maken. De ervaren linkspoot van Ajax ontbrak tot op heden vanwege een schorsing en blessure. Maurice Steijn verklapte woensdagavond al dat Berghuis weer van de partij is.

"Ik acht hem klaar voor een basisplaats, dus hij gaat ook spelen", aldus Steijn over de terugkeer van Berghuis. De trainer van Ajax is ook zeer te spreken over aanwinst Anton Gaaei, die vorige week neerstreek in Amsterdam. "Die is er pas kort bij, maar hij maakt een goede indruk. Hij zit bij de wedstrijdselectie, al zal hij niet starten. Maar hij heeft laten zien dat het een goede speler is."

Steijn kreeg ook de vraag of hij extra aandacht heeft besteed aan enkele debutanten. Zo maken Jay Gorter, Jakov Medic en Jorrel Hato hun eerste minuten in Europa. "Wij zijn als technische staf altijd bezig met onze spelers. Zowel individueel als in teamverband. De spelers die je noemt, het is inderdaad hun Europese debuut. Maar ze zijn al gewend om in volle stadions te spelen. Dus ik heb niet de indruk dat ik die spelers extra moet voorbereiden op deze wedstrijd."

Loedogorets en Ajax trappen donderdagavond om 20.00 uur af in de Huvepharma Arena. Daar hopen de bezoekers een grote stap te zetten naar het hoofdtoernooi van de Europa League. Volgende week donderdag wordt de return om 20.00 uur afgewerkt in de Johan Cruijff ArenA. Ajax kreeg van de KNVB sowieso komend weekend vrij om zich optimaal te kunnen voorbereiden op het cruciale tweeluik met de grootmacht uit Bulgarije.